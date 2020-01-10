Пешехода переехали два автомобиля: подробности ДТП в Адажи

Около 18 часов, когда уже стемнело, недалеко от автозаправочной станции Viada, 90-летняя женщина пыталась пересечь дорогу в неразрешенном месте. На одежде женщины не было никаких светоотражающих элементов.

Темный силуэт не разглядела водитель машины, сбив пешехода. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Пока что обстоятельства ДТП неясны, сообщили в полиции.

По словам очевидца, после того, как пенсионерку сбил первый автомобиль и она лежала на асфальте, по ней проехал второй автомобиль, покинувший место происшествия.

"Были машины, которые ехали нормально, медленно объезжали, но был один, который был очень…, он просто несся и переехал голову на большой скорости.

Эта машина переехала голову с большим треском", - рассказала очевидец.

Полиция также подтвердила, что, возможно, к ДТП причастен еще один автомобиль, ехавший в направлении Саулкрасты. Однако это еще не выяснено до конца.

Если в аварию действительно было вовлечено еще одно транспортное средство, скрыться с места происшествия - неправильные действия, и водителю необходимо связаться с полицией.

"В любом случае, когда на дороге происходит авария, и вы видите "аварийки", конечно, это просьба остановиться и убедиться, что все в порядке", - говорит представитель Дорожной полиции Хельмут Сташко.

Если у кого-то есть информация, которая поможет полиции выяснить детали ДТП, звоните инспектору по телефону 26653628 или 67086942.

Как уже сообщал TVNET, 8 января в Адажском крае в автоаварии погибла женщина, на которую наехали две автомашины. На девятом км дороги Рига - граница с Эстонией на женщину наехала автомашина Volkswagen, а затем еще один не установленный автомобиль. Пострадавшая от полученных травм умерла на месте происшествия.