Стало известно, как заразилась бешенством погибшая из Даугавпилса

В Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC) TV3 Ziņas выяснили, что у женщины были покусаны обе ноги, однако она не обратилась к врачу.

Женщина была госпитализирована в начале декабря.

Первоначально врачи не могли понять, в чем причина ее проблем со здоровьем, поскольку у женщины не было всех симптомов, характерных для бешенства.

Невролог пришел к выводу, что у пациентки, скорее всего, проблемы со здоровьем психического характера, поэтому она была доставлена в психоневрологическую больницу, где и умерла.

Только после смерти у женщины было диагностировано бешенство.

После этого случая в SPKC сообщили, что два последних случая заболевания бешенством среди животных в Латвии были зарегистрированы в 2012 году, а последние случаи бешенства среди людей в Латвии были зарегистрированы в 1993, 1996 и 2003 годах.

В каждом случае было зарегистрировано заболевание и смерть только одного человека. В 2015 году Латвии был присвоен статус страны, свободной от бешенства.

Вирус бешенства вызывает острый энцефалит у всех теплокровных животных Бешенство всегда заканчивается смертью больного животного или человека, но болезнь можно предотвратить с помощью вакцинации.

Вакцинация против бешенства необходима после контакта с больным животным или человеком.