В моде теперь Виктория: самые популярные имена для новорожденных 2019

Всего в прошлом году имя Роберт дали 208 мальчикам, а 251 девочку назвали Софией.

Из имен для мальчиков родители также часто выбирали для своих малышей такие имена, как Оливер, Марк, Эмилс, Александр, Карлис, Маркус, Адриан, Густав и Екаб.

Среди имен для новорожденных девочек в 2019 году доминировали Алисе, Эмилия, Марта, Амелия, Анна, Паула, Эстере, Дарта и Виктория.

Примечательно, что имя Роберт держится в топе самых популярных имен Латвии уже около 20 лет, и именно это имя стало самым популярным для мальчиков в 2019 году.

София также стабильно занимает лидирующие позиции среды популярных имен для девочек, в 2019 году снова став самым распространенным именем для новорожденных малышек.

Сообщается, что из первой десятки самых популярных имен в прошлом году пропали такие имена, как Даниэль и Эрнест, а на их место пришли Александр и Екаб.