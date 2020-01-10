Пт, 10.01.2020
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В Словакии - птичий грипп. В Латвии призвали сообщать о мертвых птицах в дикой природе

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) получила информацию от ветеринарной службы Словакии о вспышке птичьего гриппа у домашней птицы в одном приусадебном хозяйстве в Словакии, где содержатся 22 курицы, сообщили агентству LETA в PVD. 

Хозяйство расположено на юго-западе страны, и птицу там держат для собственного употребления. 

Ветеринарная служба Словакии ввела в данном районе карантин, заболевшие птицы уничтожены, причины болезни выясняются. 

Хотя в Латвии высокопатогенный птичий грипп никогда не регистрировался, с учетом случаев заболеваний в Словакии и Польше PVD просит владельцев домашней птицы соблюдать меры биобезопасности, чтобы предотвратить заболевание птичьим гриппом. 

Хозяев призывают сообщать обо всех подозрениях на заболевание птицы и смерти птиц.

PVD призвала сообщать и о случаях обнаружения мертвых птиц в дикой природе. 

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