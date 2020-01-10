В Словакии - птичий грипп. В Латвии призвали сообщать о мертвых птицах в дикой природе

Хозяйство расположено на юго-западе страны, и птицу там держат для собственного употребления.

Ветеринарная служба Словакии ввела в данном районе карантин, заболевшие птицы уничтожены, причины болезни выясняются.

Хотя в Латвии высокопатогенный птичий грипп никогда не регистрировался, с учетом случаев заболеваний в Словакии и Польше PVD просит владельцев домашней птицы соблюдать меры биобезопасности, чтобы предотвратить заболевание птичьим гриппом.

Хозяев призывают сообщать обо всех подозрениях на заболевание птицы и смерти птиц.