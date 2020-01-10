Пт, 10.01.2020
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Министры иностранных дел Латвии и Венгрии раскритиковали систему квот на беженцев

Петер Сийярто и Эдгар Ринкевич

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В пятницу, 10 января, во время встречи в Риге глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто раскритиковали предложенную Брюсселем систему квот на беженцев. 

Венгерский министр напомнил, что Венгрия была одной из стран, которые голосовали против обязательных квот. "В вопросе о миграции Латвия и Венгрия единодушны в том, что охрана границ является приоритетом.

Мы хотим защищать свои государства и своих граждан. Мы отказываемся от идеи Брюсселя об обязательных квотах", - сказал Сийярто. 

В пятницу министры подписали меморандум о сотрудничестве между Министерством иностранных дел и торговли Венгрии и МИД Латвии. Также они обсудили актуальные вопросы ЕС, НАТО и международного сотрудничества. 

Ринкевич указал, что позиции Латвии и Венгрии близки как по проблеме многолетнего бюджета ЕС, так и по политике сплочения. Обе страны поддерживают расширение ЕС. 

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