Ее искала вся Эстония: найденной на болоте Кяролин ампутировали ноги

"Каждый день состояние Кяролин становится хуже. Я верю, что врачи делают все возможное. Но несмотря на это, я прошу всех найти сегодня один момент, чтобы подумать о Кяролин и пожелать ей сил для выздоровления.

Может быть, эти пожелания сбудутся так же, как когда мы вместе искали ее на болоте, и случится еще одно чудо", – ранее сообщила семья Кяролин в соцсетях.

Напомним, поисками пропавшей 19 декабря в Нымме Кяролин занимались полицейские и 200 добровольцев. Кяролин нашли живой вблизи реки Пяэскюла. Ее обнаружили два добровольца.

Кяролин услышала крики и стала кричать им в ответ. 23-летняя девушка была переохлаждена и у полиции есть основание полагать, что она провела на болоте более суток, но точное время пока назвать невозможно.