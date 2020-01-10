Ее искала вся Эстония: найденной на болоте Кяролин ампутировали ноги

В конце декабря стало известно, что состояние найденной на болоте девушки из Эстонии по имени Кяролин ухудшается с каждым днем. В пятницу, 10 января, родители девушки рассказали изданию Õhtuleht, что в результате обморожения она потеряла ноги и пальцы правой руки, пишет Rus.Postimees.
"Каждый день состояние Кяролин становится хуже. Я верю, что врачи делают все возможное. Но несмотря на это, я прошу всех найти сегодня один момент, чтобы подумать о Кяролин и пожелать ей сил для выздоровления.
Может быть, эти пожелания сбудутся так же, как когда мы вместе искали ее на болоте, и случится еще одно чудо", – ранее сообщила семья Кяролин в соцсетях.
Напомним, поисками пропавшей 19 декабря в Нымме Кяролин занимались полицейские и 200 добровольцев. Кяролин нашли живой вблизи реки Пяэскюла. Ее обнаружили два добровольца.
Кяролин услышала крики и стала кричать им в ответ. 23-летняя девушка была переохлаждена и у полиции есть основание полагать, что она провела на болоте более суток, но точное время пока назвать невозможно.
Все обстоятельства, связанные с ее исчезновением, устанавливаются. На вертолете она была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.