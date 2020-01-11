Сб, 11.01.2020
Хотя и объём минимальной пенсии подсчитан верно, нехватка контекста может вводить в заблуждение. Абсолютное большинство получает пенсии выше. К тому же части жителей, которые получают минимальную пенсию, присуждается пенсия какого-нибудь другого государства. Сабине Берзиня, журналист
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Иран признался, что по ошибке сбил украинский самолет

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Сработал человеческий фактор. Самолет "Международных авиалиний Украины" совершал поворот после вылета из аэропорта Тегерана и в этот момент он приблизился к "чувствительному военному центру", говорится в пояснении Генштаба Ирана.

Как сообщил Иран, военные "непреднамеренно" сбили лайнер под Тегераном. Виной этому - "человеческая ошибка".

В заявлении Ирана сказано, что самолет приняли за "вражескую цель" после того, как он повернул в сторону "чувствительного военного центра" Революционной гвардии, сообщает AP. В тот момент боевая готовность военных была повышена на фоне напряженности в отношениях с США.

Иран извинился за авиакатастрофу и пообещал обновить свои системы, чтобы избежать таких "ошибок" в будущем.

Напомним, самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. Все находящиеся на борту 176 человек погибли.

Самолет потерпел крушение в ночь ракетных ударов Ирана по военным базам США в Ираке. Затем появилось видео, на котором, как утверждалось, запечатлен момент попадания ракеты в "Боинг".

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