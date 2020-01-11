Бешенство в Даугавпилсе: сын погибшей рассказал о том, что происходило в больнице

Светлана Жгунцова в возрасте 55 лет умерла 28 ноября в Даугавпилсской психиатрической больнице от бешенства. Ее сын Виталий Комаров предоставил редакции "Личного дела" всю медицинскую документацию. Он полностью восстановил хронологию событий, по документам, записям в телефоне и SMS-сообщениям. Комаров считает, что со стороны медицинских работников была проявлена некомпетентность, халатность и многочисленные нарушения.

Эта трагическая история, по словам сына, началась с экскурсии его матери по Индии — с невинного укуса щенком возле гостиницы в Непале, который произошел в мае 2018 года.

"В отеле, где они оставались, под скамейкой спал щенок. Она сидела рядом на скамейке. Просто в ногах. Она резко пошевелилась щенок проснулся и укусил ее за внутреннюю сторону левой ноги", – рассказал "Личному делу" Виталий Комаров.

Светлана тогда жила в Ирландии и по возвращении обратилась к местному врачу, поскольку место укуса покраснело и воспалилось. Тот выслушал историю об укусе собакой в Непале и выписал мазь. А через полтора года, 25 ноября 2019 года, женщина поступила в Даугавпилсскую региональную больницу с первичным диагнозом — защемление седалищного нерва. И тут уже события развивались стремительно.

Виталий Комаров предоставил "Личному делу" переписку его матери с подругой. Пациентка постоянно жалуется на водобоязнь.

7:57 "Шум воды вызывает удушье и вид воды тоже".

7:59 "Не могу глотать, водобоязнь, удушье".

9:49 "Глотать тоже не могу, каждый раз захлебываюсь своей слюной".

9:50 "Я не могу даже в рот жидкость налить, сразу задыхаюсь".

Наконец Светлана Жгунцова сама себе поставила диагноз и потребовала, чтобы врачи проверили ее на эту болезнь.

"У меня все похоже на бешенство, но нет температуры, написала она мне. Когда она уже не могла говорить, мама делала записки и показывала их врачам. Одна из записок говорит: вы взяли у меня анализ на бешенство?", – рассказал Виталий Комаров.

В переписке с подругой много ненормативной лексики в адрес врачей. Больницу Светлана Жгунцова называет концлагерем. Жалуется на то, что никто к ней не прислушивался.

12:01 "Я всю ночь задыхалась, ни один врач не подошёл, сестры считали, что я истеричка, а у меня грудь разрывалась".

В 12:27 28 ноября последний крик о помощи подруге в смс-сообщении:

12:27 "Аня, они хотят меня "заколоть", и в дурку!"

В Даугавпилсской региональной больнице Светлана Жгунцова лежала в общей палате вместе с пятью другими пациентами. И когда симптоматика бешенства стала нарастать, пациентка стала пугать окружающих, и ее перевезли в Даугавпилсскую психоневрологическую больницу. Врач психиатрической больницы начала звонить сыну в Сан-Франциско и задавать вопросы о матери.