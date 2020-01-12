В Лиепае обнаружено более тонны веществ неизвестного происхождения

Около полутора тонн различных видов неизвестных химических веществ было обнаружено в бункере на территории Лиепайской региональной больницы, сообщает TV Kurzeme.
Инспекторы государственной службы окружающей среды среди всего обнаружили и средства для дезинфекции медицинских инструментов, которые могут быть вредны для здоровья человека. Представители больницы заявляют, что не знают, как вещества туда попали.
Бункер, который находится рядом с Лиепайской региональной больницей, в 80-х годах прошлого века был построен как укрытие от возможной бомбардировки. Представители больницы рассказывают, что уже несколько лет бункер не использовался, однако жители часто ломают металлическую дверь и оставляют после себя бытовые отходы. В свою очередь Государственная служба окружающей среды (VVD) в начале этого года получила жалобу, что в бункере были найдены химические отходы.
Представители VVD сообщили, что инспекторы, обследовав территорию, нашли 1400 килограмм различных веществ. Часть из них невозможно идентифицировать, поскольку на упаковках нет описания и предупреждающих знаков. В свою очередь около 750 килограммов оказались ацетатом натрия, а именно - пищевым консервантом советских времён, а 300 килограмм - дезинфицирующими средствами для медицинских инструментов.
Ни Лиепайское региональное управление среды, ни муниципальная полиция не начали расследование по факту обнаруженных химических веществ. Лиепайское региональное управление среды сообщает, что в городе такие случаи не распространены. В последний раз опасное для здоровья химическое вещество - ртуть - была найдена в центре города в 2017 году.