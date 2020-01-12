Смертельное ДТП в Эстонии: содержание алкоголя в крови виновника - 3,7 промилле

В 2012 году 22 октября суд признал А.Р. виновным в попытке скрыться на автомобиле от полицейских. На суде мужчина признал вину, что вел автомобиль в нетрезвом состоянии и проигнорировал сигнал полиции остановиться, а затем разогнался до 180 км/ч, пытаясь скрыться.

Суд назначил ему в наказание 15 суток ареста и забрал у него на полгода водительские права.

Подобный инцидент произошел с А.Р. уже в 2017 году. Суд признал вину мужчины в том, что ранним утром 7 октября 2017 года в волости Ляэне-Сааре он вновь проигнорировал сигнал полиции к остановке. Вместо этого он прибывал скорость и попытался улизнуть от полиции. За это суд назначил мужчине в наказание 5 месяцев и 27 дней условного заключения.

По предварительным данным, содержание алкоголя в крови 34-летнего водителя составляло 3,7 промилле, сообщило Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Об этом свидетельствует взятый у водителя первичный анализ крови.

"Эти данные еще должны быть подтверждены экспертизой, но ее результатов пока нет", - сказал старший участковый Курессаареского отделения полиции Меэлис Юханди.

Как сообщалось, на 128-м километре дороги Ристи-Виртсу-Куйвасту на Сааремаа произошла трагическая авария, в результате которой погибли две женщины и маленький ребенок. По предварительной информации, несчастный случай произошел, когда мужчина за рулем Audi, ехавшего на высокой скорости, не заметил, что водитель двигавшегося перед ним Volvo начала делать левый поворот.