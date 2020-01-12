В субботу было задержано 19 пьяных водителей

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали восемь человек, в том числе три пешехода, сообщает Государственная полиция.
В субботу на дорогах страны зарегистрировано 95 автоаварий.
В состоянии алкогольного опьянения вчера было задержано 19 водителей, три человека находились за рулем под воздействием наркотических веществ.
За прошедшие сутки полиция оформила 268 протоколов за превышение скорости и два за агрессивное вождение, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения оформлено 524 протокола.