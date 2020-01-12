Вс, 12.01.2020
Хотя и объём минимальной пенсии подсчитан верно, нехватка контекста может вводить в заблуждение. Абсолютное большинство получает пенсии выше. К тому же части жителей, которые получают минимальную пенсию, присуждается пенсия какого-нибудь другого государства. Сабине Берзиня, журналист

В субботу было задержано 19 пьяных водителей

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали восемь человек, в том числе три пешехода, сообщает Государственная полиция.

В субботу на дорогах страны зарегистрировано 95 автоаварий.

В состоянии алкогольного опьянения вчера было задержано 19 водителей, три человека находились за рулем под воздействием наркотических веществ.

За прошедшие сутки полиция оформила 268 протоколов за превышение скорости и два за агрессивное вождение, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения оформлено 524 протокола.

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