В субботу было задержано 19 пьяных водителей

В состоянии алкогольного опьянения вчера было задержано 19 водителей, три человека находились за рулем под воздействием наркотических веществ.

За прошедшие сутки полиция оформила 268 протоколов за превышение скорости и два за агрессивное вождение, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения оформлено 524 протокола.