После штурма администрации президента: в Абхазии назначили повторные выборы

Новые выборы назначены 22 марта 2020 года, сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия.

Он подчеркнул, что ЦИК не согласен с решением Верховного суда Абхазии, однако вынужден ему подчиниться, пишет Deutsche Welle.

Однако спустя время в администрации президента Абхазии заявили, что решение о назначении повторных выборов будет обжаловано.

Как пишет "Медуза", предыдущие выборы президента в Абхазии состоялись в сентябре 2019 года. Во втором туре победил Рауль Хаджимба, набрав 47,4% голосов. Его соперник Алхас Квициния получил 46,2% голосов.

9 января участники протеста взяли штурмом здание администрации президента Абхазии: они требовали отставки главы республики. Хаджимба на это не согласился.