Латвийский уборщик вербовал женщин для работы в борделе

Латвиец обвиняется в том, что с целью наживы отправил женщину работать в бордель, впрочем, с ее согласия.

Прошлым летом мужчина, работавший уборщиком помещений, встретился с некой женщиной и предложил ей поехать в бордель в городе Грац (Австрия), где она сможет заработать порядка 1000 евро в день, а около 100 придется отдать хозяину борделя.

Интерес мужчины заключался в том, что для того, чтобы начать работать, женщина должна была заплатить ему 700 евро, и каждый месяц перечислять часть заработка.

Также мужчина пытался завербовать для работы в борделе еще двух женщин, но одна из них была участницей следственного эксперимента, в результате которого преступная схема была раскрыта.

В ходе досудебного расследования стало известно, что мужчина разведен, работает в Австрии уборщиком помещений, ранее судимостей не имел.