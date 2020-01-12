Латвийский уборщик вербовал женщин для работы в борделе

Уборщик помещений получил три года условно за вербовку женщин для работы в одном из борделей Австрии, свидетельствует опубликованное решение Рижского городского суда Видземского предместья.
Латвиец обвиняется в том, что с целью наживы отправил женщину работать в бордель, впрочем, с ее согласия.
Прошлым летом мужчина, работавший уборщиком помещений, встретился с некой женщиной и предложил ей поехать в бордель в городе Грац (Австрия), где она сможет заработать порядка 1000 евро в день, а около 100 придется отдать хозяину борделя.
Интерес мужчины заключался в том, что для того, чтобы начать работать, женщина должна была заплатить ему 700 евро, и каждый месяц перечислять часть заработка.
Также мужчина пытался завербовать для работы в борделе еще двух женщин, но одна из них была участницей следственного эксперимента, в результате которого преступная схема была раскрыта.
В ходе досудебного расследования стало известно, что мужчина разведен, работает в Австрии уборщиком помещений, ранее судимостей не имел.
Суд в качестве смягчающих обстоятельств учел то, что мужчина раскаялся и оказал содействие следствию.