Иракская авиабаза к северу от Багдада подверглась обстрелу

Иракская авиабаза Балад в районе Эд-Дуджейль к северу от Багдада, на которой размещаются американские военные, подверглась ракетному обстрелу, пишет Deutsche Welle.
Согласно заявлению вооруженных сил Ирака, по базе были нанесены восемь ударов реактивными снарядами.
По предварительным данным, ранения получили четыре иракца, среди которых минимум два военнослужащих.
Напомним, на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, большинство американских военнослужащих покинуло базу.
Кто мог стоять за нападением, пока не сообщается.