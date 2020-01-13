Вулкан на Филиппинах начал выбрасывать лаву; ожидается опасное извержение

LOOK: Strombolian fountain from Taal Volcano Main Crater at 3:20 a.m. | @phivolcs_dost pic.twitter.com/OuqawBoJ8L — GMA News (@gmanews) January 12, 2020

Ранним утром из кратера вулкана начал течь небольшой поток лавы.

Вулкан Тааль находится примерно в 70 километрах от столицы Филиппин Манилы.

Перед этим вулкан выбросил большое облако вулканического пепла, который покрыл ближайшую округу. Примерно 8000 человек пришлось эвакуироваться.

Тааль, который находится на острове посреди озера, второй по активности вулкан на Филиппинах. За последние 450 лет он извергался минимум 34 друга. Это один из самых активных в мире маленьких вулканов.

ФОТО: TED ALJIBE / AFP

"У вулкана Тааль начался период интенсивного беспокойства [..]. Для него характерна слабая струя лавы, которую сопровождают гром и молния", - говрится в сообщении Филиппинского института вулканалогии и сейсмологии.

До этого еще не были фиксированы явления, которые делают извержения вулкана особенно опасными - быстрый выброс камней и газа из кратера. Институт повысил уровень тревоги до четырех баллов из пяти возможных.

Жители предупреждены и о риске "вулканического цунами".

ФОТО: TED ALJIBE / AFP

В воскресенье вулкан выбросил большое облако пепла. Местные жители надели на лица маски, чтобы не вдыхать вулканический пепел.

Из-за дыма в международном аэропорту Манилы в воскресенье пришлось отменить все рейсы.

В округе Тааля зафиксировано 75 землетрясений.