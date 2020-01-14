Электричество по расписанию и депозит 50 000 долларов. Истории русскоязычных, уехавших с родины

Резонно ли продавать квартиру в родном городе, чтобы отправиться в индийскую деревню, где электричество включают по расписанию? Стоит ли медику, работающему в престижной клинике, бросить все и отправиться вслед за супругом, которому предложили контракт в Корее? TVNET рассказывает истории трех девушек, которые начали новую жизнь, сменив страну проживания.
Кратко:
Сбор маша в поле в индийской деревне по таксе "шесть центов за килограмм" и электричество по расписанию вместо комфортной жизни в собственной российской квартире. Празднование Дня рождения Гонеши вместо Нового года и молитвы за то, чтобы в следующей жизни получить в мужья своего нынешнего мужчину. Такую жизнь для себя выбрала россиянка Эльвира.
Страна, в которой невозможно взять больничный и узнать пол будущего ребенка до его рождения. Зарплаты более 4000 долларов в месяц и депозит при аренде жилья в размере 50 тысяч долларов. Маша живет в Корее и рассказывает об этом в своем блоге.
Страна контрастов, где соседствуют лоск, роскошь и пуританские взгляды, со столицей, где рядом живут обладатели огромных пентхаусов и те, кто ютится в одной кухне вместе с восемью соседями. Марта переехала из Беларуси в ОАЭ, имея в кармане лишь 200 долларов.
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