Электричество по расписанию и депозит 50 000 долларов. Истории русскоязычных, уехавших с родины

Сбор маша в поле в индийской деревне по таксе "шесть центов за килограмм" и электричество по расписанию вместо комфортной жизни в собственной российской квартире. Празднование Дня рождения Гонеши вместо Нового года и молитвы за то, чтобы в следующей жизни получить в мужья своего нынешнего мужчину. Такую жизнь для себя выбрала россиянка Эльвира.

Страна, в которой невозможно взять больничный и узнать пол будущего ребенка до его рождения. Зарплаты более 4000 долларов в месяц и депозит при аренде жилья в размере 50 тысяч долларов. Маша живет в Корее и рассказывает об этом в своем блоге.

Страна контрастов, где соседствуют лоск, роскошь и пуританские взгляды, со столицей, где рядом живут обладатели огромных пентхаусов и те, кто ютится в одной кухне вместе с восемью соседями. Марта переехала из Беларуси в ОАЭ, имея в кармане лишь 200 долларов.