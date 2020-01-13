Юрмала: хозяйка заказала убийство своей собаки

"Убей мою собаку"

Черная дворняжка Риччи жил в Юрмале. И не очень уж хорошо. Например, никто не выводил ему блох - Риччи постоянно чесался и травмировал кожу – из-за этого на спине больше не растет шерсть. Когда он стал своей хозяйке в тягость, она решила от него избавиться. Эвтаназия – дорого, поэтому женщина попросила своего знакомого Дайниса Тропиньша прийти и… "что-то сделать с собакой".

Собака Ричи, приют Слока ФОТО: Irīna Vlasenko

Старого пса мужчина сначала душил, а потом начал избивать ногами. Соседи услышали жуткий вой и вызвали полицию. Риччи остался жив. Полицейские отвезли собаку в Слокский приют для животных – с прокусанным языком, выбитым глазом и ушибами по всему телу. Глаз спасти не удалось. Счет за лечение Риччи составил 507 евро, его оплатило общество Dzīvnieku palīdzības dienests, с которым у приюта заключен договор о сотрудничестве.

Старые страхи в новой жизни

Когда Риччи выздоровел, волонтеры Dzīvnieku palīdzības dienests, начали искать ему новый дом хороших хозяев. Историю старого пса на Facebook увидела Виолетта. "Публикаций о несчастных животных – много. Но, когда прочитала пост о Риччи, стала рыдать, звонить маме, поняла, что я должна его забрать. Ведь я всю жизнь мечтала о собаке. На следующий день поехала в приют, познакомилась с Риччи, и решила, что никому не доверю эту собаку. Только себе", - рассказывает Виолетта.

Первые недели в новом доме были сложными. Два кота-старожила были неприятно удивлены новому жильцу, а Риччи всего боялся, вздрагивал при каждом шорохе.

Пес, наконец, освоился, но прошлое не забыл.

"Он начинает рычать, если ему говорят "ой, хороший песик, иди сюда", и приманивают щелчком пальцев, долго привыкает к новым людям, а мужчин очень боится, воспринимает как угрозу. Нужно время, чтобы Риччи понял, что этот конкретный человек никому не угрожает", - рассказывает Виолетта.

Риччи и его хозяйка Виолетта ФОТО: Violeta S.

У Риччи слабые задние лапы – он очень медленно поднимается по лестнице. Виолетта носила бы его на руках, но так ему еще хуже - тяжело дышать из-за хронического заболевания. Он полностью глухой, плохо видит единственным глазом, но это не помеха для регулярного воровства корма у котов и продолжительных прогулок. "На прогулках, для такого старичка, он очень активный. Тянет поводок, спешит все время куда-то. Когда я прихожу домой, он со всей силы виляет хвостом, стучит им по стенам. Очень добрый и хороший пес", - рассказывает Виолетта.

Суд: мучитель Риччи не явился

Для того, чтобы передать дело об избиении Риччи в суд, улик хватило. В понедельник, 13 января, в Рижском районном суде в Юрмале было назначено слушание, на которое пришли журналисты, волонтеры общества Dzīvnieku palīdzības dienests и другие неравнодушные. Пустой осталась лишь скамья подсудимого: Дайнис Тропиньш в суд не явился, о причинах никому не сообщил. Ему инкриминируют 1-ую часть 203-й статьи Уголовного закона – нарушение условий содержания, повлекших легкие или средние увечья.

Предусмотренное статьей наказание - краткосрочное лишение свободы, исправительные работы или денежный штраф.

Ветеринар Лита Конопоре, которая также приехала на заседание, в разговоре с TVNET отметила, что присутствие неравнодушных на рассмотрении таких дел – возможность дать сигнал судьям, что людей не устраивают мягкие наказания за жестокое обращение с животными. "Конечно, мы не можем оказывать воздействие на правосудие, но, прекрасно знаем, что законодательство дает возможность применять более суровые меры", - говорит Конопоре, отмечая, что уборка листьев за убийство собаки – неадекватное наказание.