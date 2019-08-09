Не время молчать: как сложилась судьба собаки из жуткой квартиры под Ропажи?

Русский TVNET в рамках новой рубрики "Не время молчать" пообщался с женщиной, которая приютила выжившую собаку. Новая хозяйка Деси Ангелла рассказала о том, как идут дела у ее подопечной, за судьбой которой следила вся страна.

Видео: "Не время молчать" о том, как сложилась судьба Десильды

Рижанка Ангелла узнала про брошенных на голодную смерть собак Марко и Десильду через Facebook. Псы были доставлены в приют Mežavairogi. Ангелла тогда вместе со своей командой работала над проектом о приютских собаках и тут же связалась с главой Mežavairogi - Данутой Приеде.

"Я сразу же позвонила в приют, сказала, что я на любых условиях готова забрать этих собак. То есть, на лечение, навсегда, на любых условиях, потому что я знаю, что в таком состоянии, когда собаки болеют, в приюте им находиться очень сложно", - подчеркнула Ангелла.

Глава приюта одобрила желание рижанки приютить выжившую Десильду. Сначала Ангелла собиралась взять обоих амстаффов, но Марко умер в приюте.

"На самом деле, на следующий день мы с мужем уже были в приюте, привезли все необходимое для собак, но Марко уже не было", - сказала Ангелла.

Новая хозяйка Десильды Ангелла ФОТО: скриншот с видео Rus.Tvnet

В результате уже 26 февраля Десильда отправилась в свой новый дом. По словам Ангеллы, им с мужем пришлось нелегко - длительное голодание оставило заметный отпечаток на здоровье собаки.

У животного регулярно случались приступы рвоты и диареи, Десильду постоянно мучила жажда.

"Ее мучила жажда. Просто, мне потом врачи объяснили, что собаки не так страшно переносят голод как жажду", - отметила Ангелла.

Новым хозяевам удалось стабилизировать состояние здоровья собаки, но им также предстояло решить проблему другого характера - Десильде было сложно научиться снова доверять людям. Собака совсем недавно начала показывать свои эмоции - лишь в июле этого года.

"Она вообще очень дружелюбная как ни странно, несмотря на то, что она пережила, она очень дружелюбная и нежная собака. Мне вообще непонятно, как она могла попасть в такую ситуацию, потому что у нее агрессии – ноль, и к животным, и к людям. Почти четыре месяца ей понадобилось, чтобы начать доверять нам, начать радоваться, улыбаться", - заявила женщина.

ФОТО: скриншот с видео Rus.Tvnet

Суд над бывшими хозяевами Десильды Миланой и Артуром, по вине которых она пережила много боли и страданий, состоится 30 сентября.

Как отметила Ангелла, юридическая владелица собак Анастасия в деле не фигурирует.

Рижанка надеется, что судья разрешит ей оставить Десильду, ведь для животного будет большим стрессом сильно сменить обстановку.

