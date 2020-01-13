"Честь служить Риге" не намерена отзывать Бурова с поста мэра
Партия "Честь служить Риге" (ЧСР) не планирует соглашаться на предложение партнеров по коалиции в Рижской думе и не будет голосовать за отставку представляющего партию мэра Олега Бурова, заявил председатель ЧСР Андрис Америкс.
Таким образом, "Согласию" и блоку "Риге!" без оппозиции не хватит голосов для того, чтобы отправить мэра в отставку. Вместе у них 20 голосов, а для отставки мэра нужна поддержка 31 думца.
Америкс заявил, что предложит партнерам по коалиции отозвать поданные за отставку Бурова подписи и продолжать работу вместе.
"Нам важно концентрироваться не на личностях, а на совместной работе, которой ждет от нас общество - принятии бюджета и работе в конкретных сферах", - сказал он.
Америкс от имени партии извинился перед теми коалиционными депутатами, которые считают себя обиженными. По его мнению, и Буров, и оба вице-мэра должны сохранить должности, а в коалиционном договоре нет ни одного пункта, который был бы нарушен.
В ближайшие дни партии думской коалиции планируют повторную встречу, чтобы обсудить претензии друг к другу и найти общий язык.
Сам Буров также считает, что коалиция могла бы отбросить лишние эмоции и продолжать работать. Сам он готов к компромиссам, но только к таким, о которых можно открыто рассказывать обществу, без тайных соглашений.
Буров добавил, что не планирует менять своих решений, например, восстанавливать Эмила Якринса на должности в департаменте сообщения.
Оппозиционный депутат Виестур Зепс ("Для развития/За!") сообщил агентству LETA, что оппозиция еще не подала подписи за отзыв обоих вице-мэров, но это может произойти в ближайшие дни. Также оппозиция пока не решила, как голосовать по вопросу об отставке Бурова.
На прошлой неделе депутаты "Согласия" и блока "Риге!" заявили, что настаивают на замене Бурова, так как не могут с ним сработаться, но при этом не собираются выходить из коалиции.