Иран включил Пентагон в список террористических организаций и подаст в суд на Трампа

Агентство Fars со ссылкой на председателя Верховного суда Ирана Эбрахима Раиси сообщает, что Раиси отметил, что президент США нарушил все международные законы своим приказом об убийстве Сулеймани.

"Мы должны заставить президента США ответить за свои поступки. Мы не оставим его в покое, он должен предстать перед международным трибуналом", — заявил Раиси.

Командующего силами спецподразделения Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" Касема Сулеймани убили 3 января в Багдаде в результате авиаудара США. Согласно данным New York Times, Дональд Трамп отдал приказ об убийстве несмотря на информацию разведки и споры в администрации президента.

Иран включил Пентагон в список террористических организаций

Власти Ирана назвали убийство генерала "актом международного терроризма", а глава Ирана Хасан Рухани подписал закон, вносящий в список террористических организаций Пентагон и Вооруженные силы США.