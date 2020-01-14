Катастрофа украинского "Боинга": как ее подавало российское ТВ до и после признания Ирана

Цитата действительно принадлежит Бушу, однако он произнес ее не в связи с катастрофой иранского лайнера. Правда, официально извиняться за сбитый иранский самолет США действительно отказались.

Эксперты в студии "Время покажет" напомнили Кузичеву о том, что СССР тоже долгое время отказывался признать, что советский истребитель сбил корейский "Боинг-747" над Сахалином в 1983 году. "СССР сбил южнокорейский "Боинг" в соответствии с протоколом и регламентом", - ответил ведущий Первого. Впрочем, в "Вестях недели" кратко упомянули о том, что СССР тоже долгое время не признавал ответственность за случившееся.

В студии состоялась дискуссия и о том, что Россия отказывается признать ответственность за крушение малайзийского "Боинга" в Донбассе в 2014 году. "Не мы сбили, черт подери! - взорвался Кузичев. - Сравнения, что даже Иран признал, а Россия не признала - это убогие комментарии!"

"Российское оружие ни при чем"

В эфирах некоторых шоу ведущие обратили внимание и на заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Тот накануне призвал наказать Россию за катастрофу из-за того, что именно Москва поставляла Тегерану комплексы ПВО: "Это уже второй пассажирский "Боинг", который за последнее время уничтожается российской ракетой".

"Обвинять российскую ракету - это как обвинять Германию за ДТП с участием "Мерседеса"! Российские системы ПВО занимают в мире такое же место, как и "Мерседес", это лучшее в мире ПВО!" - заявил политолог Марков.

Кузичев обвинил Украину в попытке "мутить воду" и отметил, что США не обвиняют в причастности ко всем преступлением с участием кольта.

"Если насмерть сбивает машина из Японии и Германии, то виновата Германия? Если в Австралии пожары от солнца, то виновата Страна восходящего солнца?" - заключил депутат Шерин.

"Не все так однозначно"

В последних эфирах политических ток-шоу не обошлось и без конспирологических версий.

"Я тоже немножко в этом разбираюсь, в технических вопросах. Убили Сулеймани. Народ как нация объединился. И тут вдруг падает самолет. Взлетает самолет, - говорил политолог Кимановский в эфире Первого. - Я читал, что перед этим должен был быть другой экипаж. Летчики, которые должны были лететь - я читал интервью украинского экипажа, который не полетел - они говорили, что другой экипаж перед вылетом нервничал".

"Второе, - продолжил он. - Когда самолет взлетает. Зная американские самолеты, которые управляют на программном уровне - там в принципе кнопку нажал, самолет сел, взлетел. Самолет начинает выполнять маневр, прекрасно понимая, в том числе американцы это просчитывали, что система ПВО будет во время обстрелов в состоянии боевой готовности. Когда самолет, даже пассажирский, выполняет маневр, похожий на маневр военного самолета... Это не случайно. Что сам самолет упал в то время, когда это было выгодно Америке!"

Вопросы к расследованию возникли и у политолога Сергея Михеева, который пришел на эфир к Владимиру Соловьеву. "Катастрофа расследована не до конца. Я не понимаю, как самолет оказался в зоне действия ПВО. Это значит, что он летел как-то не так, - рассуждал он. - Все подряд самолеты не сбивают! Как появилась запись ночного неба именно в эту минуту? Человек ночью снимал, и вдруг эта запись оказалась у американцев!"

Вопрос любительских видео обеспокоил и журналиста ВГТРК Медведева.