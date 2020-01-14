Вт, 14.01.2020
Почему я торгую именно на рынке? Я здесь уже с 90-х годов. Рынок притягивает. Если открыть какой-то "эко-шмеко" магазинчик, то туда сложно привлекать людей - на рынке их значительно больше! Раймонд, работник Рижского центрального рынка

В Инчукалнской волости насмерть сбита женщина

ФОТО: LETA

В понедельник, 13 января, в Инчукалнской волости погибла сбитая автомобилем женщина, сообщает Государственная полиция.

Авария произошла в 17.13. Мужчина, управлявший автомобилем Audi, сбил женщину-пешехода, которая скончалась на месте происшествия.

В целом в Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек, в том числе четыре пешехода и два велосипедиста.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала четырех водителей, под воздействием наркотических веществ - двух.

За превышение скорости на водителей оформлено 186 протоколов, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 486 протоколов.

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