В Инчукалнской волости насмерть сбита женщина

В понедельник, 13 января, в Инчукалнской волости погибла сбитая автомобилем женщина, сообщает Государственная полиция.
Авария произошла в 17.13. Мужчина, управлявший автомобилем Audi, сбил женщину-пешехода, которая скончалась на месте происшествия.
В целом в Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек, в том числе четыре пешехода и два велосипедиста.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала четырех водителей, под воздействием наркотических веществ - двух.
За превышение скорости на водителей оформлено 186 протоколов, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 486 протоколов.