В Инчукалнской волости насмерть сбита женщина

Авария произошла в 17.13. Мужчина, управлявший автомобилем Audi, сбил женщину-пешехода, которая скончалась на месте происшествия.

В целом в Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек, в том числе четыре пешехода и два велосипедиста.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала четырех водителей, под воздействием наркотических веществ - двух.