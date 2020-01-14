Ревизия: жилые здания в Латвии становятся все хуже

"Констатированное в ходе аудита является причиной для серьезной озабоченности. Законы вроде бы есть, контролеры вроде бы контролируют, владельцы якобы содержат, но состояние домов ухудшается у нас на глазах", - сказала Круминя.

Она добавила, что тысячи жителей Латвии проживают в собственных или арендованных квартирах муниципальных многоквартирных домов, многие из которых опасны для здоровья и жизни.

Согласно результатам аудита, менее 50% жилых зданий прошли хотя бы визуальный осмотр для оценки их общего состояния.

В результате не составлено никаких планов обслуживания зданий и смет необходимых работ, заявил член совета Госконтроля Эдгар Корчагинс.

"Плата за обслуживание домов часто очень низка, например, четыре или восемь центов за квадратный метр. На эти деньги ничего нельзя сделать. Возможно, только вести делопроизводство или косить траву, но провести капитальный ремонт за такую плату невозможно," - подчеркнул Корчагин.

В ходе ревизии было проверено 119 домов в десяти самоуправлениях, однако Госконтроль получил информацию о состоянии только 82 зданий. Было констатировано, что более 60% зданий подвержены серьезному риску пожара, еще в 60% домов были обнаружены повреждения, которые несут значительную угрозу для безопасности зданий.

Корчагин отметил, что самоуправления часто являются как владельцами, так и управляющими, а также контролерами состояния зданий в лице строительных управлений.

Однако проверка показала, что самоуправления не выполняют свои обязанности в достаточной мере.

"Без своевременных инвестиций состояние жилья ухудшается, все чаще происходят чрезвычайные ситуации, а ремонтные работы стоят дороже. Не все владельцы домов осознают свою обязанность инвестировать в здания и обеспечивать их безопасность", - сказал Корчагин.

В результате аудита Госконтроль дал Министерству экономики и самоуправлениям рекомендации по улучшению услуг по обслуживанию домов и совершенствованию механизмов контроля.