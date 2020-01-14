Правительство одобрило продление срока участия Латвии в операции против ИГ в Ираке

Окончательное решение по данному вопросу еще должен принять Сейм. Проект решения правительства был подготовлен еще до обострения ситуации в Ираке.

Принимая во внимание объем и характер доверенных латвийским военным задач, планируется установить срок участия НВС в операции до 1 февраля 2022 года.

В то же время Министерство обороны подчеркивает, что это не запрещает латвийской стороне завершить участие в операции до указанного срока, если, например, процесс обучения иракской армии закончится раньше.

Как сообщалось, Иран на прошлой неделе обстрелял ракетами две иракские авиабазы, на которых размещены американские военные и военные других стран. Обстрел стал первой атакой Ирана в мести США за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. На одной из баз находились и латвийские военнослужащие.

В Ираке находились шестеро латвийских солдат, однако из-за обострения ситуации они были переведены в Кувейт.

Такое решение обусловлено соображениями безопасности, а также тем, что в настоящее время любое обучение в Ираке приостановлено, сообщило Минобороны.