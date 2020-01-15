Ср, 15.01.2020
Все говорили: "Ничего в Латвии нет, все плохо, никто ничего не делает, все ленивые, только уезжают, кричат и ноют". Ну, а мы решили - дома попробуем что-то своё сделать. Раймонд, работник Рижского центрального рынка

Дэниела Рэдклиффа приняли за бомжа и дали милостыню

Дэниел Рэдклифф

ФОТО: скриншот видео

Популярный актер Дэниел Рэдклифф рассказал на шоу Грэма Нортона, что однажды его приняли за бездомного и даже дали милостыню. Об этом пишет журнал Esquire.

Однажды звезда лент о "Гарри Поттере" гулял со своей собакой и девушкой. Девушка зашла в магазин, а Дэниел и собака остались ее ждать. Вдруг актер понял, что собаке холодно и присел, чтобы согреть ее. Он попытался окутать животное в свою теплую одежду. В этот момент к нему подошел прохожий и протянул купюру в пять долларов, чтобы артист мог купить себе кофе.

"Купи себе кофе, приятель", - сказал мужчина звезде. 

Рэдклифф отметил, что вина скорее всего в собаке, которая создала такую ситуацию, но ведущий и гости шоу сказали ему, что не стоит перекладывать вину на собаку. 

"На мне была хорошая одежда. Я так думал. Но это тревожный сигнал... ", - сказал он.

Дэниел согласился, что где-то он был сам виноват, возможно, стоит чаще бриться.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ