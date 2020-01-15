Дэниела Рэдклиффа приняли за бомжа и дали милостыню

Однажды звезда лент о "Гарри Поттере" гулял со своей собакой и девушкой. Девушка зашла в магазин, а Дэниел и собака остались ее ждать. Вдруг актер понял, что собаке холодно и присел, чтобы согреть ее. Он попытался окутать животное в свою теплую одежду. В этот момент к нему подошел прохожий и протянул купюру в пять долларов, чтобы артист мог купить себе кофе.