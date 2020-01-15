Дэниела Рэдклиффа приняли за бомжа и дали милостыню

Популярный актер Дэниел Рэдклифф рассказал на шоу Грэма Нортона, что однажды его приняли за бездомного и даже дали милостыню. Об этом пишет журнал Esquire.
Однажды звезда лент о "Гарри Поттере" гулял со своей собакой и девушкой. Девушка зашла в магазин, а Дэниел и собака остались ее ждать. Вдруг актер понял, что собаке холодно и присел, чтобы согреть ее. Он попытался окутать животное в свою теплую одежду. В этот момент к нему подошел прохожий и протянул купюру в пять долларов, чтобы артист мог купить себе кофе.
"Купи себе кофе, приятель", - сказал мужчина звезде.
Рэдклифф отметил, что вина скорее всего в собаке, которая создала такую ситуацию, но ведущий и гости шоу сказали ему, что не стоит перекладывать вину на собаку.
"На мне была хорошая одежда. Я так думал. Но это тревожный сигнал... ", - сказал он.
Дэниел согласился, что где-то он был сам виноват, возможно, стоит чаще бриться.