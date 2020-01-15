Эффектный выход! Мелания Трамп в плаще в стиле БДСМ с оптической иллюзией

Первая леди США в очередной раз привлекла к себе внимание. На сей раз она прибыла на официальное мероприятие в плаще из латекса, который у многих вызвал ассоциации с "пикантными играми". Да, обычно под такого рода одеждой можно обнаружить лишь нижнее белье и пояс для чулок.