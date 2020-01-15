Ср, 15.01.2020
Почему я торгую именно на рынке? Я здесь уже с 90-х годов. Рынок притягивает. Если открыть какой-то "эко-шмеко" магазинчик, то туда сложно привлекать людей - на рынке их значительно больше! Раймонд, работник Рижского центрального рынка
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  • Эффектный выход! Мелания Трамп в плаще в стиле БДСМ с оптической иллюзией

Эффектный выход! Мелания Трамп в плаще в стиле БДСМ с оптической иллюзией
Фото

ФОТО: SIPA/Scanpix

Первая леди США в очередной раз привлекла к себе внимание. На сей раз она прибыла на официальное мероприятие в плаще из латекса, который у многих вызвал ассоциации с "пикантными играми". Да, обычно под такого рода одеждой можно обнаружить лишь нижнее белье и пояс для чулок.

49-летняя Мелания Трамп в сопровождении супруга появилась на матче по американскому футболу в рамках Национального чемпионата среди колледжей в Новом Орлеане в эффектном плаще с металлическим отливом от Scanlan Theodore и черных замшевых сапогах на шпильке. При этом

плащ стоимостью 2000 долларов многие сочли темно-синим. Однако, как пишет Daily Mail, оказалось, что на самом деле он черный - именно так указано на сайте Scanlan Theodore.

Вот такая оптическая иллюзия, вызванная игрой света.

ФОТО: Manuel Balce Ceneta / AP

ФОТО: Manuel Balce Ceneta / AP

ФОТО: Manuel Balce Ceneta / AP

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