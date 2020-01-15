Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат

Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа в декабре 2019 года. Дональд Трамп был признан виновным в злоупотреблении властью и в препятствовании работе конгресса.

Чтобы отстранить Дональда Трампа от должности, за это должны проголосовать две трети сенаторов. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что это очень маловероятно. Решение должен одобрить Сенат, где большинство принадлежит Республиканской партии, которую представляет Трамп.