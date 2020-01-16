По-русски и только для своих - как Даугавпилсская дума прикармливает дружественные себе СМИ

Во-первых, всю информацию в ней требуется распространять только на русском языке, что Центр государственного языка признает нарушением закона. Во-вторых, она фактически подготовлена для двух конкретных и политически окрашенных СМИ - портал Gorod регулярно перепубликует кремлевкую пропаганду и рьяно восхваляет председателя думы Андрея Элксниньша ("Согласие"), в свою очередь у телевидения Dautkom в почете его заместитель Янис Лачплесис (Латгальская партия).

Крупнейшая денежная сумма конкурса - до 45 000 евро - предусмотрена для интернет-портала. Ему нужно обеспечить, например, цикл еженедельных публикаций "Даугавпилс в течение недели", где в каждом было бы "пять текстовых новостей об актуальном за неделю с комментариями руководства самоуправления или без", инфографики, онлайн-тесты и баннеры. Информацию нужно публиковать и на странице в Facebook. Телевидение (до 35 000 евро) должно обеспечить еженедельную передачу с новостными сюжетами думы, а также прямые трансляции интервью с ее работниками. Печатной прессе предусмотрено меньше всего - только десять тысяч.

Почему дума все эти деньги хочет использовать для распространения информации по-русски? Сначала Re:Baltica спросила об этом руководителя отдела по общественным отношениям и маркетингу Наталью Быковскую. "Таким было решение", - сказала она. "У нас в городе очень много людей говорит как по-латышски, так и по-русски, и медийное пространство такое, какое есть". Быковская отмечает, что дума распространяет информацию и на латышском - отношения есть к примеру, с "государственными СМИ", в которых покупается реклама о мероприятии Muzikālā banka, городских праздников и тому подобное.

Информация думы свидетельствует, что в прошлом году самоуправление использовало услуги 16 СМИ на общую сумму примерно 90 000 евро - в них есть как постоянное сотрудничество, так и нерегулярная покупка рекламы и объявлений. И на латышском. Больше всего получило русскоговорящее радио Alise Plus (22,5 тысячи евро), за ним с неполными 17 тысячами следует Divu krastu radio, которое транслирует только на латышском. Его руководитель Андрей Токша говорит, что у радио есть постоянный договор с думой о передаче информации и он был продлен на этот год. Портал Gorod получил неполные 14 тысяч евро. Однако, например, выходящей как на латышском, так и на русском местной газете Latgales Laiks, в которой Даугавпилсской думе принадлежит четверть акций, перечислено всего 2146 евро. Как рассказала его член правления Ивета Валпетере, это деньги за публикацию соболезнований и других объявлений. Ничего другого от думы газета не получала. Latgales Laiks на латышском - единственное печатное издание Даугавпилса на государственном языке.