По-русски и только для своих - как Даугавпилсская дума прикармливает дружественные себе СМИ
В конце прошлого лета Даугавпилсская городская дума объявила конкурс о размещении информационных материалов в городских СМИ, на что планируется выделить 90 000 евро. Закупка привлекает внимание как минимум по двум причинам.
Во-первых, всю информацию в ней требуется распространять только на русском языке, что Центр государственного языка признает нарушением закона. Во-вторых, она фактически подготовлена для двух конкретных и политически окрашенных СМИ - портал Gorod регулярно перепубликует кремлевкую пропаганду и рьяно восхваляет председателя думы Андрея Элксниньша ("Согласие"), в свою очередь у телевидения Dautkom в почете его заместитель Янис Лачплесис (Латгальская партия).
Крупнейшая денежная сумма конкурса - до 45 000 евро - предусмотрена для интернет-портала. Ему нужно обеспечить, например, цикл еженедельных публикаций "Даугавпилс в течение недели", где в каждом было бы "пять текстовых новостей об актуальном за неделю с комментариями руководства самоуправления или без", инфографики, онлайн-тесты и баннеры. Информацию нужно публиковать и на странице в Facebook. Телевидение (до 35 000 евро) должно обеспечить еженедельную передачу с новостными сюжетами думы, а также прямые трансляции интервью с ее работниками. Печатной прессе предусмотрено меньше всего - только десять тысяч.
Почему дума все эти деньги хочет использовать для распространения информации по-русски? Сначала Re:Baltica спросила об этом руководителя отдела по общественным отношениям и маркетингу Наталью Быковскую. "Таким было решение", - сказала она. "У нас в городе очень много людей говорит как по-латышски, так и по-русски, и медийное пространство такое, какое есть". Быковская отмечает, что дума распространяет информацию и на латышском - отношения есть к примеру, с "государственными СМИ", в которых покупается реклама о мероприятии Muzikālā banka, городских праздников и тому подобное.
Информация думы свидетельствует, что в прошлом году самоуправление использовало услуги 16 СМИ на общую сумму примерно 90 000 евро - в них есть как постоянное сотрудничество, так и нерегулярная покупка рекламы и объявлений. И на латышском. Больше всего получило русскоговорящее радио Alise Plus (22,5 тысячи евро), за ним с неполными 17 тысячами следует Divu krastu radio, которое транслирует только на латышском. Его руководитель Андрей Токша говорит, что у радио есть постоянный договор с думой о передаче информации и он был продлен на этот год. Портал Gorod получил неполные 14 тысяч евро. Однако, например, выходящей как на латышском, так и на русском местной газете Latgales Laiks, в которой Даугавпилсской думе принадлежит четверть акций, перечислено всего 2146 евро. Как рассказала его член правления Ивета Валпетере, это деньги за публикацию соболезнований и других объявлений. Ничего другого от думы газета не получала. Latgales Laiks на латышском - единственное печатное издание Даугавпилса на государственном языке.
Мэр Даугавпилса Элксниньш не захотел пояснять, почему теперь конкурс объявлен только для русскоязычных СМИ. В телефонном разговоре он Re:Baltica отказал, так как находится в отпуске, и, "чтобы не вышло как раньше, когда из текста разговора вы ставите только то, что вам нравится". В смс-сообщениях Элксниньш скупо сказал то же самое, что и Быковская - услуги покупаются и у других. И он указал на медийную среду в Даугавпилсе: "Призываю вас создать СМИ на латышском языке в Даугавпилсе и в конце концов призвать NEPLP и LTV укреплять медийное пространство в городе присутствием большего общественного СМИ, что я делал многократно".
"Конкурс" для известных победителей
От местных СМИ или порталов, которые подготавливали бы информацию и распространяли ее в интернете, требуется значительная аудитория. В частности, минимум 50 тысяч уникальных пользователей из Даугавпилса в месяц, а также минимум 30 000 подписчиков на странице в социальной сети Facebook. Это условие может выполнить только Gorod. Он единственный и подал заявку на участие в конкурсе.
Только один возможный претендент и в категории ТВ - дума просит, чтобы услугу оказывало местное даугавпилсское телевидение, у которого в городе минимум 30 000 зрителей. Согласно информации самой думы, Dautkom - единственное городское телевидение, - оно единственное и подало предложение. В свою очередь распространение печатной информации предложено доверить издаваемой в Даугавпилсе газете на русском языке, которая выходит минимум раз в неделю и минимум в 15 000 экземплярах. Член правления Latgales Laiks Валпетере указала, что это нереальное требование - такого издания в городе нет. Соответственно, и в конкурсе ни одна газета не участвует.
Gorod - СМИ Элксниньша?
Gorod, который претендует на самую большую сумму, в Даугавпилсе в открытую называют порталом Элксниньша. О связи Gorod с нынешними мэром СМИ сообщали неоднократно. Например, в конце 2017 года Nekā personīga рассказывала, что джип тогда еще рядового депутата Элксниньша с нарушениями был припаркован у его редакции, а за два года до этого открылось, что он установил принадлежащую журналисту Gorod видеокамеру в помещениях думы.
Ранее СМИ сообщали, что связанная с порталом газета "Наш Город" (сейчас выходит только раз в месяц и распространяется бесплатно) принадлежит подруге матери Элксниньша. Сейчас владельцы другие и очевидной связи нет. Таковую отрицает и сам мэр, призвавший проверить информацию в Регистре предприятий.
Исполняющая обязанности редактора Gorod Илга Лиепниеце рассказала, что представление о портале как о СМИ Элксниньша сложились, так как в свое время портал раскрыл много информации о допущенных бывшим мэром и оппонентом Элксниньша Янисом Лачплесисом нарушениях: "В связи с этим у людей сразу позиция, что это портал второй стороны. Но это не так". Она также указала, что у СМИ может быть своя позиция, которая отражается в статьях.
Часть содержания - пропаганда Кремля
Если долгое время следить за содержанием Gorod, то видно, что ему близко видение Латвии как неудавшегося государства, разваливающейся Европы и Запада в целом. Излюбленные источники информации в распространении таких посланий - кремлевские пропагандистские СМИ. Gorod, бюджет которого образуют и муниципальные деньги, как правило, перепубликует, например, портал RuBaltic.ru, производство лжи которым и методы ее распространения Re:Baltica уже описывала ранее. Одна из статей RuBaltic.ru на портале Gorod пару лет назад - "архивными материалами бьет по "мифу об оккупации" стран Балтии". В свою очередь исторический рассказ в августе прошлого года сообщает: "От немцев к англичанам: как "независимая" Латвия сменила своего куратора". Слово "независимая" поставлено в кавычки, страны Балтии последовательно называются Прибалтикой.
Сейчас на первой странице Gorod постоянно видно интервью с Янисом Юркансом, в котором он рассказывает о русофобии, дискриминации русскоязычных и подготовке Латвии к нападению России. Интервью, у которого в Gorod заголовок "Юрканс: Все, что плохо для России, нам нравится", пришел из российского СМИ Росбалт, которым руководит жена бывшего депутата Госдумы РФ от коммунистической партии Виктора Черкесова. Gorod распространяет и новости подобного характера от латвийских порталов Press и BB, которые те, в свою очередь, берут из "Спутника".
Редактор Gorod Лиепниеце распространение кремлевской пропаганды отрицает и удивляется тому, что что-то позволяет думать, что у портала такая позиция: "Это не правда! Это нельзя назвать нашей редакционной политикой, точно нет. Мы за Латвию". Она допускает, что такие статьи могут быть "как-то случайно перепубликованы". Более того, за более старые статьи Лиепниеце не может утверждать, так как работает на портале совсем недавно.
В свою очередь мэр города Элксниньш после указания на прокремлевскую позицию ответил, что закон запрещает вмешиваться в деятельность средств массовой информации.
Приглашают тех, кто готов говорить
И телевидение Dautkom, которое сейчас работает под брендом LRT+ и транслирует как на латышском, так и на русском языке, сложно назвать нейтральным даугавпилсским СМИ. "У Dautkom, насколько я вижу, есть сотрудничество с господином Лачплесисом", - говорит бывший депутат Сейма из Регионального развития Латвии Юрис Вилюмс, который ведет одну из передач этого телевидения Top Latgale. В ней на каждую передачу приглашается гость, и среди политиков большое преимущество у членов Латгальской партии Лачплесиса. Вилюмс, рассказал, что с политиками всегда договаривались продюсеры, в свою очередь выбор других интервьюируемых был в большей части случаев на нем самом - обычно приглашал работников культуры. Сейчас частично и по этой причине он решил сотрудничество прекратить.
Уже бывшая директор по развитию LRT+ Инесе Шульжанок рассказала, что, звоня, например, в думу или другие муниципальные учреждения, можно было услышать ответ - "нам дана команда с вами не говорить". "Поэтому и приглашали тех, кто был готов говорить", - сказала Шульжанок. Ее из Риги отправили в Даугавпилс после того, как совладелица Dautkom Елена Панкевич приобрела неполную половину базируемой в Резекне части Латвийского регионального телевидения. Она купила ее у предприятия, принадлежащего Рудольфу Экису и Клавсу Калниньшу. Оба - промежуточные владельцы Rīga TV24. Сейчас часть передач LRT+, в том числе и та, которую ведет Вилумс, видна и на Rīga TV24.
Лачлесис после вопроса Re:Baltica, почему Dautkom считается его СМИ, начал смеяться - у него нет никакой возможности повлиять ни на одно СМИ. В свою очередь о конкурсе, в котором на деньги за публикации думы претендуют Dautkom и Gorod, он даже не проинформирован. "Я уверен, что точно будет закупка и с информацией на латышском языке", - сказал Лачплечис, во время которого для латышскоязычных СМИ было выделено пропорционально больше, чем сейчас. На вопрос, будет ли проведен такой конкурс, Элксниньш не ответил.