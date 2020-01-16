Министр: Кюзис мог переоценить свои возможности

Министр отметил, что решение Кюзиса покинуть должность логично в сложившейся ситуации. Гиргенс подчеркнул, что его главное поручение Кюзису заключалось в том, чтобы намного активнее улучшать процессы в Госполиции.

Как обстоят дела в МВД в целом?

На вопрос, как Кюзис с этим справлялся, Гиргенс ответил, что опишет ситуацию в МВД в целом. Министр сравнил свою повседневную работу с работой в отделении реанимации. "В предыдущие годы была отличная вечеринка, без какого-либо особого контроля, а сердечко-то слабое. (…) Очень многие не понимают, что фактически пришел кардиолог с новыми требованиями, с определенными установками. Не каждый руководитель способен это выдержать", - сказал глава ведомства.

По его словам, Кюзис, видимо, понял, что такая интенсивная работа не для него. На вопрос, оценивается ли в таком случае работа Кюзиса негативно, министр подчеркнул, что ценит вклад начальника Госполиции, но наступили "новые времена и новые требования".

Что не сделал Кюзис?

Говоря о том, что не было сделано, Гиргенс в качестве примера назвал стратегическую коммуникацию с сотрудниками. В настоящее время нужно вводить новую модель работы полиции, укреплять участки, активнее работать над устранением дублирования функций, объяснять все эти процессы сотрудникам, более активно говорить с обществом, подчеркнул министр.

"Думаю, что Кюзис переоценил свои возможности реализовать эти изменения", - сказал министр.

Недостойные сотрудники

Также Гиргенс отметил, что, по его мнению, в Госполиции есть сотрудники, которые не достойны занимать свои должности, имеются также определенные коррупционные риски. "Я хочу эти вопросы обсудить с новым начальником полиции. Это тоже был один из аспектов, к которым не прислушался Кюзис. Конечно, можно интерпретировать, что министр внутренних дел что-то навязывал, но это не так - есть оперативная информация, мы знаем риски, знаем этих должностных лиц", - сказал глава МВД.

Он сообщил, что новый начальник Госполиции будет найден в ходе конкурса. Он должен быть знающим профессионалом, уметь быстро и оперативно принимать решения, работать на благо государства и общества, быть честным, сказал министр.