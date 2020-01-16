Мнение россиян о новом премьере страны

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- В России новый премьер-министр. Президент РФ утвердил кандидатуру Михаила Мишустина, поддержанную Госдумой.
- Новый глава кабинета обещает сформировать правительство в ближайшее время.
- Как граждане России оценивают изменения Конституции, смену правительства? Кто будет следующим президентом? Ответы людей в городах от Владивостока до Калининграда.
- Нэнси Пелоси подписала статьи импичмента против президента Трампа и передала их в Сенат. Когда начнутся разбирательства?
- Опубликовано новое видео пыток в колонии в Ярославле. Один из надзирателей уже получил четыре года колонии.
Видео: ГЛАВНОЕ | 16.01.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.