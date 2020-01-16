Чт, 16.01.2020
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Мнение россиян о новом премьере страны

Михаил Мишустин

ФОТО: AP/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В России новый премьер-министр. Президент РФ утвердил кандидатуру Михаила Мишустина, поддержанную Госдумой.
  • Новый глава кабинета обещает сформировать правительство в ближайшее время.
  • Как граждане России оценивают изменения Конституции, смену правительства? Кто будет следующим президентом? Ответы людей в городах от Владивостока до Калининграда.
  • Нэнси Пелоси подписала статьи импичмента против президента Трампа и передала их в Сенат. Когда начнутся разбирательства?
  • Опубликовано новое видео пыток в колонии в Ярославле. Один из надзирателей уже получил четыре года колонии.

Видео: ГЛАВНОЕ | 16.01.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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