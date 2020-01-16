Лидия Леонова и Владимир Лыпарь учредили совместное предприятия "Владолид". Как сообщает "Собеседник", об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра юридических лиц России.

Как сообщает "Радио Свобода", полная тёзка сожительницы Кирилла, которую в СМИ называют ещё "троюродной сестрой патриарха" Лидия Леонова, является соучредителем петербургской компании "Владолид". Вторым учредителем фирмы числится Владимир Лыпарь, который одновременно с этим является гендиректором комбината питания "Конкорд" и учредителем благотворительного православного фонда "Прииди и виждь".

Имя Лидии Леоновой общественности стало известно в 2012 году, когда она, от имени патриарха Кирилла отсудила у его соседа - главы министерства среды Российской федерации, компенсацию в размере почти 20 млн рублей: якобы пыль из-за ремонта повредила уникальную коллекцию книг патриарха.

Как ранее сообщал TVNET, свой путь к статусу олигарха Пригожин начал в ресторанном бизнесе - именно отсюда он получил свое прозвище. Одним из ближайших соратников Путина он стал в 2001 году, когда президент России начала регулярно посещать его ресторан "Новый остров" в Санкт-Петербурге.

Власти США пытаются ограничить шансы Пригожина поддаваться беззаботной жизни богатого человека - на него и контролируемые им компании были наложены санкции в связи с обвинением во вмешательстве в выборы США.