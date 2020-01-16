У России новый премьер

С предложением назначить Мишустина главой правительства 15 января выступил президент Владимир Путин.

Он предложил Мишустину стать премьер-министром после того, как принял отставку предыдущего состава правительства во главе с Дмитрием Медведевым.

Пост главы правительства Мишустину Путин предложил еще до того, как принял демиссию предыдущего премьера Дмитрия Медведева, сообщает "Медуза".

Сам Медведев, по сообщению главы фракции "Единой России" в Госдуме РФ Сергея Неверова, попросил поддержать кандидатуру Мишустина.

Мишустин обозначил приоритеты на посту премьера РФ, среди которых реформы в госуправлении, в том числе кардинальные - в самом правительстве, и внедрение информационных технологий, улучшение предпринимательской среды, введение индивидуальной помощи бедным. Также Мишустин заявил, что не будет менять пенсионную реформу.