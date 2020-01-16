У России новый премьер

Госдума Российской федерации поддержала Михаила Мишустина на посту главы правительства. Кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Мишустина на пост премьера выдвинул президент РФ Владимир Путин.
С предложением назначить Мишустина главой правительства 15 января выступил президент Владимир Путин.
Он предложил Мишустину стать премьер-министром после того, как принял отставку предыдущего состава правительства во главе с Дмитрием Медведевым.
Пост главы правительства Мишустину Путин предложил еще до того, как принял демиссию предыдущего премьера Дмитрия Медведева, сообщает "Медуза".
Сам Медведев, по сообщению главы фракции "Единой России" в Госдуме РФ Сергея Неверова, попросил поддержать кандидатуру Мишустина.
Мишустин обозначил приоритеты на посту премьера РФ, среди которых реформы в госуправлении, в том числе кардинальные - в самом правительстве, и внедрение информационных технологий, улучшение предпринимательской среды, введение индивидуальной помощи бедным. Также Мишустин заявил, что не будет менять пенсионную реформу.
Помимо этого, в четверг, 16 января, также был подписан указ об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначении на нее Дмитрия Медведева.