Чт, 16.01.2020
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У России новый премьер

ФОТО: AFP/SCANPIX

Госдума Российской федерации поддержала Михаила Мишустина на посту главы правительства. Кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Мишустина на пост премьера выдвинул президент РФ Владимир Путин. 

С предложением назначить Мишустина главой правительства 15 января выступил президент Владимир Путин.

Он предложил Мишустину стать премьер-министром после того, как принял отставку предыдущего состава правительства во главе с Дмитрием Медведевым.

Пост главы правительства Мишустину Путин предложил еще до того, как принял демиссию предыдущего премьера Дмитрия Медведева, сообщает "Медуза".

Сам Медведев, по сообщению главы фракции "Единой России" в Госдуме РФ Сергея Неверова, попросил поддержать кандидатуру Мишустина. 

Мишустин обозначил приоритеты на посту премьера РФ, среди которых реформы в госуправлении, в том числе кардинальные - в самом правительстве, и внедрение информационных технологий, улучшение предпринимательской среды, введение индивидуальной помощи бедным. Также Мишустин заявил, что не будет менять пенсионную реформу.

Помимо этого, в четверг, 16 января, также был подписан указ об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначении на нее Дмитрия Медведева.

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