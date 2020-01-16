"Казахский сценарий": какое будущее предрекают Путину эксперты?

Но ответьте честно - такая ли уж это для вас ошеломляющая новость? Существовали на этот счет какие-то сомнения?"

Политолог Александр Морозов в статье для The Insider:

"Путин не обманул ожиданий. Да, транзит власти. Он решил не откладывать дальше, а сейчас - за четыре года до окончания своего "второго" срока - ясно обозначить план перехода. Сила этого простого плана заключена в том, что его нельзя трактовать двояко. Он совершенно прозрачен и понятен каждой аудитории, к которой обращены отдельные его части. [...]

А тут уж и 2024 год на календаре. Уйдет Владимир Владимирович в Госсовет. И будет оттуда руководить и правительством, и парламентом, и Советом Безопасности. А президент будет ему звонить накануне дня Конституции или другого какого-то выходного дня и говорить: "Владимир Владимирович, а может махнем завтра на озера? Или можно на Алтай, к лошадям? В этот раз нет? Ой, как жаль, ой, как жаль...". А Владимир Владимирович: "Да ты не волнуйся, это я конкретно завтра не могу. А на днях поедем, да".

Социолог Константин Гаазе в интервью "Бизнес Online":

"Владимир Владимирович обозначил, что он-таки согласен, спасибо ему большое, подумать о том, чтобы уйти с поста президента. Очевидно, что он готовит для себя пост председателя Госсовета. [...]

Я сейчас очень грубо скажу. Путин внутри системы создает второй пост арбитра. Сейчас арбитр - только президент. В России суть полномочий главы государства не в том, что он объявляет чрезвычайное положение, что он может куда-то ввести войска, а в том, что является инстанцией конечного арбитража.

Создавая пост председателя Госсовета как органа с конституционным статусом, Путин создает вторую инстанцию арбитража. И этим самым он добивает государство как таковое. Даже то плохое суперпрезиденское государство, которое есть сейчас, будет уничтожено в тот момент, когда у всех появится возможность выбрать арбитра".

Доцент НИУ ВШЭ Элла Панеях в "Фейсбуке":

"Как многие эксперты-политологи предсказывали, Путин решает задачу передвинуть центр власти куда-нибудь из президентского кресла и пересесть туда. Для этого нужна масштабная реформа формальной политической структуры.

Заявленные изменения в Конституцию открывают пути к трем таким конфигурациям: нити должны сойтись в кресле председателя СФ с новыми полномочиями, или главы Госсовета, чьи конституционные функции только предстоит прописать, или будет сделана попытка, как кто-то выразился, "равномерно размазать по тарелке" легальную власть, то есть, создать некую систему сдержек-противовесов между разными частями нынешней властной вертикали, чтобы отец нации мог занять между ними место арбитра".

Политолог Константин Калачев в комментарии РИА Новости:

"Путин создал интригу, потому что после того, как он перестанет быть президентом, остается один вопрос - какую должность он может занять?.. В любом случае ясно, что Путин не собирается быть пожизненно президентом и что фактически… мы увидим смену власти... но можно рассматривать его слова как заявление о нежелании самому идти на следующий срок".

Политолог не исключил, что после 2024 года Путин мог бы возглавить Государственную думу или Госсовет, потому что в послании президент заявил о необходимости закрепить в Конституции статус и роль Госсовета, а также доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры премьера, пишет агентство.

Политолог Татьяна Становая в комментарии РБК:

"Президент заявил, что Россия останется президентской республикой, поэтому речь, например, о создании коалиционного правительства не идет, считает Становая.

При этом можно говорить, что в стране создается система механизмов для контроля потенциального преемника президента, которую Путин не стал бы предлагать, если бы планировал остаться на посту. Это значит, что Путин покинет президентский пост причем, возможно, досрочно.