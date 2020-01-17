Секреты Мишустина: скрытая недвижимость на Рублевке и богатство жены

Жена нового премьер-министра России Мишустина «заработала» почти 800 миллионов рублей. На таинственном бизнесе. pic.twitter.com/OHlTJ1nA2u — Alexey Navalny (@navalny) January 16, 2020

Как выяснил фонд из деклараций Мишустина, за последние 9 лет она одна (без дохода супруга-чиновника) заработала почти 800 миллионов рублей (более 11,5 млн евро).

И это все - параллельно с воспитанием троих детей, отмечают в Фонде.

Ранее "Медуза" сообщала, что в 2010-е Владлена Мишустина входила в список аффилированных лиц ЗАО "Международный компьютерный клуб". Сейчас, по данным базы "СПАРК", она не является бенефициаром каких-либо компаний или индивидуальным предпринимателем.

Фонд борьбы с коррупцией также отмечает, что на супругу Мишустина Владлену не зарегистрировано ни одного действующего юридического лица. Про нее также невозможно ничего найти в интернете.

"Решил стать вторым человеком в стране, никто тебя не заставлял — будь добр, расскажи, пожалуйста, каким таким бизнесом твоя семья зарабатывает сотни миллионов",

- говорится в материале Фонда Навального.

Засекреченная недвижимость

Вопросы вызывают не только доходы супруги Мишустина.

По сообщениям "Проекта" - независимого медиа, объединившего журналистов-расследователей, Михаил Мишустин, предположительно, владеет домом и участком земли на Рублево-Успенском шоссе.

В Российском реестре недвижимость записана на двух собственников, но вместо их имен указана "Российская Федерация".

Как сообщает издание, в 2001 году Михаил и Владлена Мишустины в коттеджном поселке "Коттон Вэй" приобрели дом площадью почти 900 квадратных метров, а также участок площадью 5,5 тысячи квадратных метров.

По оценке "Проекта", недвижимость может стоить 600 миллионов рублей (более 8,7 млн евро).

На "Российскую Федерацию" также записана квартира в Москве, где ранее были прописаны Михаил и Владлена Мишустины.