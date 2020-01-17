Пт, 17.01.2020
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Минздрав предлагает единый "налог на здоровье" для всех работающих

Новая поликлиника стационара "Гайльэзерс". Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Министерство здравоохранения передало на общественное обсуждение предложение о солидарном участии всех налогоплательщиков в финансировании здравоохранения. 

Начиная с 2018 года у работающих в обычном налоговом режиме на один процентный пункт выросли социальные взносы, составив 39,05%, и этот один процент направляется на здравоохранение.

В свою очередь для работающих в других налоговых режимах ставка увеличена не была, и они в финансировании здравоохранения не участвуют в такой же мере, как остальные налогоплательщики.

Поэтому Минздрав с 1 января 2021 года предлагает увеличить ставку налога и для работающих в специальных налоговых режимах

Новая норма будет применяться в отношении получателей авторских гонораров, плательщиков патентной платы, работников микропредприятий, сезонных сельскохозяйственных рабочих, самозанятых.

Таким образом, абсолютно все налогоплательщики будут платить взносы, которые пойдут на здравоохранение. 

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