Минздрав предлагает единый "налог на здоровье" для всех работающих

Начиная с 2018 года у работающих в обычном налоговом режиме на один процентный пункт выросли социальные взносы, составив 39,05%, и этот один процент направляется на здравоохранение.

В свою очередь для работающих в других налоговых режимах ставка увеличена не была, и они в финансировании здравоохранения не участвуют в такой же мере, как остальные налогоплательщики.