Минздрав предлагает единый "налог на здоровье" для всех работающих

Министерство здравоохранения передало на общественное обсуждение предложение о солидарном участии всех налогоплательщиков в финансировании здравоохранения.
Начиная с 2018 года у работающих в обычном налоговом режиме на один процентный пункт выросли социальные взносы, составив 39,05%, и этот один процент направляется на здравоохранение.
В свою очередь для работающих в других налоговых режимах ставка увеличена не была, и они в финансировании здравоохранения не участвуют в такой же мере, как остальные налогоплательщики.
Поэтому Минздрав с 1 января 2021 года предлагает увеличить ставку налога и для работающих в специальных налоговых режимах
Новая норма будет применяться в отношении получателей авторских гонораров, плательщиков патентной платы, работников микропредприятий, сезонных сельскохозяйственных рабочих, самозанятых.
Таким образом, абсолютно все налогоплательщики будут платить взносы, которые пойдут на здравоохранение.