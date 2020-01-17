Энтомологи предупреждают: Латвию завоевывает луговой клещ

Представитель Латвийского общества энтомологов Волдемар Спунгис в интервью программе 900 sekundes телеканала TV3 рассказал, что в начале месяца был на Курземском побережье, где собирал луговых клещей: они крупнее обычных, их легче заметить.

Специалист указал, что луговой клещ обитает на юге, судя по всему, латвийский климат начал устраивать этот вид, а теплая зима поспособствовала их размножению. На данный момент луговые клещи распространены в южной части Латвии и на побережье Балтийского моря. Спунгис рассказал, что со скоростью 100 километров в год луговые клещи направляются в сторону Эстонии.

Хорошая новость в том, что этим клещам не нравится кожа человека - слишком гладкая, поэтому они предпочитаю шкуру животных. В случае, если луговой клещ забирается на человека, то поползет к голове, так как там, среди волосяного покроя, им понравится больше. Поэтому, если вы побывали среди заросшего поля, то обязательно проверьте, не забрался ли на вас луговой (и обычный) клещ.