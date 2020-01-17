"Синдром панды", или Почему пары перестают заниматься сексом

"Пары, которые существуют вместе долгое время, часто перестают заниматься сексом столь бурно, как в первые дни.

Когда люди привыкают к отношениям, другие вещи становятся для них более важными - работа, встречи с друзьями, хобби.

Но не только фактор времени является причиной того, что многие пары с годами все реже имеют половые контакты", - пишет издание FitForFun.

Причины затишья в сексе

Затяжные перерывы в интимной жизни не всегда означают, что у партнеров пропал интерес к друг другу. Существует ряд причин, по которым либидо отходит на второй план - переутомление на работе, слишком активный досуг или, к примеру, необходимость ухаживать за кем-то из родственников.

Однако часто говорят, что вялость и уют мешают парам заниматься сексом, когда просмотр "Игры престолов" хорош для двоих.

Сравнение с миролюбивыми пандами, которых ученые иногда стимулируют заниматься сексом, не случайно.

Об этом стоит поговорить

Если сексуальная усталость влияет на обоих партнеров одинаково, это не так трагично - в конце концов, ни один из них не страдает от того, что что-то упускает. Поэтому важно выяснить, как партнер относится к подобному затишью, является ли это для него проблемой. Кроме того,

пары, которые чувствуют себя комфортно в своей уютной зоне, должны иногда вспомнать о том, что секс имеет множество функций.