Рижский эксперимент: известно, какую улицу закроют для машин в феврале

В этом году каждую первую субботу месяца одну из центральных улиц Риги самоуправление будет закрывать для движения транспорта. В начале января закрыли улицу Тербатас, на очереди - улица Блауманя.
В первую субботу февраля, 1 февраля, для движения закроют участок улицы Блауманя от А. Чака до ул. Бривибас.
В распространенном 17 января сообщении для прессы, Рижская дума (РД) указала, что согласно опросу, проведенному объединением "Город для людей", посещаемость улицы в течение всего дня была выше, чем обычно по субботам, и в середине дня выросла в 2,5 раза.
РД указывает, что после того, как улицу закрыли, от жителей было получено много предложений, например, облегчить получение разрешений на торговлю, порядок въезда и выезда из дворов и автостоянок.
Как сообщалось, Рижская дума решила в этом году каждую первую субботу месяца одну из центральных улиц города отдавать пешеходам, велосипедистам, а также инициативам, способствующим развитию предпринимательской деятельности. Цель этой инициативы – оживить центр Риги, способствуя мобильности жителей и развитию городской среды. Предпринимателей тоже призывают творчески использовать эту возможность для развития своего бизнеса. Первой для машин закрыли улицу Тербатас.