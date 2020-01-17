Рижский эксперимент: известно, какую улицу закроют для машин в феврале

В первую субботу февраля, 1 февраля, для движения закроют участок улицы Блауманя от А. Чака до ул. Бривибас.

В распространенном 17 января сообщении для прессы, Рижская дума (РД) указала, что согласно опросу, проведенному объединением "Город для людей", посещаемость улицы в течение всего дня была выше, чем обычно по субботам, и в середине дня выросла в 2,5 раза.

РД указывает, что после того, как улицу закрыли, от жителей было получено много предложений, например, облегчить получение разрешений на торговлю, порядок въезда и выезда из дворов и автостоянок.