Проживающий в Пярну инвалид из Латвии из-за бюрократии вынужден справлять нужду в бутылку

"Так жить нельзя. Жалко смотреть, ему тяжело. Он хороший, приличный человек. Не пьяница", - характеризует Андрея соседка, по словам которой, она также несколько раз обращала внимание социальных работников на нечеловеческие условия и просила найти решение, пишет Pärnu Postimees.

Жизнь зарабатывавшего на хлеб водителем Грейниса пошла под откос, когда он потерял ногу. От старой травмы пошла гангрена. После этого он остался без работы, стали накапливаться долги. Жизнь рухнула.

Потребность в посторонней помощи возникла еще быстрее, поскольку Грейнис в полном здравии не думал о будущем. Своего жилья в Пярну у него не было. Большую часть времени из-за своей работы он проводил в пути, а находясь в городе, останавливался у родителей. Когда отец умер, мать продала квартиру и переехала в Латвию.

В муниципальной квартире на улице Лайа Грейнис живет с осени 2018 года, речь идет о трехкомнатной квартире, где живет три человека. На три комнаты один туалет и ванная комната.

По словам Грейниса, выделенная городом квартира — хорошая, если все необходимое для жизни. Когда он получил квартиру, у него еще была одна нога и он передвигался на костылях. С походом в туалет и ванную комнату справлялся.

Но в начале прошлого года его настиг очередной роковой удар судьбы. Из-за тромба он остался и без второй ноги, а передвигаться теперь может только на инвалидном кресле. В ванную комнату и туалет кресло не проходит.

"Пробовал, смогу ли без инвалидного кресла ползком добраться до ванной комнаты, но так далеко не могу", - сказал Грейнис.

Хотя в квартире есть и туалет, и ванная комната, Грейнис ими пользоваться не может. ФОТО: Mailiis Ollino

Ситуацию могло бы решить небольшое расширение дверных проемов. Грейнис рассказал о проблеме социальному работнику горуправы, который, по словам Грейниса, пообещал заняться этим, но никаких изменений не произошло.

Поэтому маленькую нужду сейчас он вынужден справлять в бутылку, а большую — в обтянутое пакетом ведро, чтобы позднее своими силами вынести и вычистить. С принятием душа сложнее. Иногда он отправляется в приют, но это сложное для осуществления мероприятие, особенно в зимнее время.

Пресс-советник горуправы Теэт Рооссаар сказал, что социальным работникам стало известно о проблеме только в июне. "Сначала он не хотел о всех своих проблемах говорить с социальными работниками", - объяснил Роосаар.

После этого было получено заполненное ходатайство для получения от государственной программы дотации для перестройки туалета и ванной комнаты. "Человеку были предложены социальные услуги, которые, например, содержат уборку дома и инватранспорт в баню, но он не пожелал их".