В Латвии растет заболеваемость коклюшем. Вакцина не дает защиту на всю жизнь

Если кашель не проходит в течение трех недель и никакой другой диагноз не поставлен, врачи рекомендуют проверяться на коклюш. У этого заболевания также есть и другие характерные признаки, например, сложно выдохнуть.

Среди пациентов с коклюшем встречаются младенцы, подростки и люди около сорока, за пятьдесят и шестьдесят.

Статистика показывает, что в 2017 году коклюшем заболели 95 человек, а в 2018 году - уже 159.

В Латвии случаев смерти от коклюша зарегистрировано не было. Однако инфекционисты подчеркивают, что эти заболевания не искоренены, потому что люди живут все дольше, а антитела в крови не существуют бесконечно.

"Есть как коклюш, который не является только детской инфекцией, так и случаи дифтерии, и мы должны считаться с тем, что они могут даже участиться. Нельзя жить в полной уверенности", - говорит профессор, инфекционист в Рижском университете им. Страдыня Ангелика Круминя.

В то же время Европа гораздо больше обеспокоена эпидемией кори. Это связано с активной кампанией против вакцин, которая началась несколько лет назад.

"Кампания против вакцинации заключалась в том, что не надо вакцинации. И это падение в Европе - никаких антител. Корь в 10 раз более заразна, чем грипп. Если бы кто-то болел корью, мы бы все заболели!" - говорит Круминя.

Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения не настаивает на всех повторных прививках, есть группы, которым настоятельно рекомендуют еще раз вакцинироваться против коклюша.

"Если вакцина рассчитана на всю жизнь, стоит проверить эти антитела", - говорит Круминя.

Виксна, в свою очередь, отмечает, что антитела следует проверять у людей, которые планируют присматривать за малышом или работать в детском саду. При отсутствии антител вакцинация необходима.