В Латвии вырос средний размер пенсии. Увеличились и другие пособия

В январе 2019 года средний размер пенсии составлял 351,03 евро. Аналогичный прирост был и в 2018 году, когда средняя пенсия за год выросла на 30 евро до 350,79 евро.

Увеличивался размер и других пенсий и пособий: пенсия по инвалидности - примерно на 10 евро до 200,89 евро, материнское пособие с января 2017 года выросло на 372,04 евро до 1877,56 евро.

Материнское пособие делится на две части, до и после родов, и зависит от зарплаты и уплаченных социальных взносов.

Размер пособия по утрате кормильца в течение года вырос примерно на 12 евро до 200,89 евро.

В прошлом году уменьшился средний размер пособия для беженцев и лиц, получивших альтернативный статус. В начале года оно составляло 196,12 евро, в ноябре - 150,91 евро.

Уменьшился также размер пособия на приемных детей - с 405,51 евро в начале года до 362,97 евро в ноября.

Однако, как поясняет VSAA, в этом случае нужно учитывать, что размер пособия зависит от занятости усыновителя и возраста усыновленного ребенка.