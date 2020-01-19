Баржу Trias удалось снять с мели

Как уже сообщал TVNET, недалеко от Вентспилса с 30 декабря прошлого года на мели стояла перевозившая уголь баржа Trias, которая следовала из Польши в Финляндию.
В воскресенье поздно вечером, 19 января, стало известно, что работы по снятию с мели баржи увенчались успехом, сообщила LETA со ссылкой на специалиста по общественным отношениям Морских сил (ВМС) Ливу Вейту.
Ранее, из-за неблагоприятных погодных условий в субботу, 18 января, работы были прерваны.
Прозвучало, что биржу желательно снять с мели в воскресенье, 19 января, так как в противном случае из-за погоды работы пришлось бы откладывать до 25 января.
Еще в воскресенье днем, на вопрос о дальнейших действиях, Вейта ответила, что, если спасательные работы не удастся завершить сегодня, есть вероятность, что владельцы откажутся от баржи.
В этом случае баржа могла быть национализирована и разрезана на металлолом, что было худшим из возможных сценариев.
К счастью, спасательные работы увенчались успехом.
Сообщается, что на барже находятся две тонны дизельного горючего, но его утечка не констатирована.
Все подробности операции будут обнародованы в понедельник, 20 января.
Jau vairākas dienas netālu no Ventspils jūrā uz sēkļa atrodas ogļu pārvadāšanas barža, kas 30. decembra vakarā ceļā no Polijas uz Somiju norāvās no velkoņa. Baržas glābšanas operācija tikšot veikta, līdzko to ļaus laika apstākļi. https://t.co/k7VMmEGqV3 pic.twitter.com/tGun8mKRCx— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) January 6, 2020