Пн, 20.01.2020
То, как Бродский с русским языком обходится, я сильно уверен, что русский человек так бы не смог. Он как еврей имел бы некую отстраненность... Когда человек со стороны что-то делает, как я с Шукшиным, тогда может получиться какой-то интересный поворот. Алвис Херманис, режиссёр

Баржу Trias удалось снять с мели

ФОТО: Ekrānuzņēmums no LTV sižeta

Как уже сообщал TVNET, недалеко от Вентспилса с 30 декабря прошлого года на мели стояла перевозившая уголь баржа Trias, которая следовала из Польши в Финляндию. 

В воскресенье поздно вечером, 19 января, стало известно, что работы по снятию с мели баржи увенчались успехом, сообщила LETA со ссылкой на специалиста по общественным отношениям Морских сил (ВМС) Ливу Вейту. 

Ранее, из-за неблагоприятных погодных условий в субботу, 18 января, работы были прерваны.

Прозвучало, что биржу желательно снять с мели в воскресенье, 19 января, так как в противном случае из-за погоды работы пришлось бы откладывать до 25 января.

Еще в воскресенье днем, на вопрос о дальнейших действиях, Вейта ответила, что, если спасательные работы не удастся завершить сегодня, есть вероятность, что владельцы откажутся от баржи.

В этом случае баржа могла быть национализирована и разрезана на металлолом, что было худшим из возможных сценариев. 

К счастью, спасательные работы увенчались успехом.

Сообщается, что на барже находятся две тонны дизельного горючего, но его утечка не констатирована.  

Все подробности операции будут обнародованы в понедельник, 20 января.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ