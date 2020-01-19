Баржу Trias удалось снять с мели

В воскресенье поздно вечером, 19 января, стало известно, что работы по снятию с мели баржи увенчались успехом, сообщила LETA со ссылкой на специалиста по общественным отношениям Морских сил (ВМС) Ливу Вейту.

Ранее, из-за неблагоприятных погодных условий в субботу, 18 января, работы были прерваны.

Прозвучало, что биржу желательно снять с мели в воскресенье, 19 января, так как в противном случае из-за погоды работы пришлось бы откладывать до 25 января.

Еще в воскресенье днем, на вопрос о дальнейших действиях, Вейта ответила, что, если спасательные работы не удастся завершить сегодня, есть вероятность, что владельцы откажутся от баржи.

В этом случае баржа могла быть национализирована и разрезана на металлолом, что было худшим из возможных сценариев.

К счастью, спасательные работы увенчались успехом.

Сообщается, что на барже находятся две тонны дизельного горючего, но его утечка не констатирована.

Все подробности операции будут обнародованы в понедельник, 20 января.