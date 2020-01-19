Полиция против ограничений алкоголя на Празднике песни и танца молодежи

Представитель полиции самоуправления Риги Том Садовскис пояснил, что каждый раз во время праздника полиция задействует значительные ресурсы, чтобы в каждом месте проживания участников праздника был хотя бы один полицейский. Также много полиции работает в местах проведения мероприятий.

Если будут введены дополнительные ограничения во время праздника, полиции придется уменьшить ресурсы на обеспечение основных функций - патрулирования и реагирования на вызовы.

По словам Садовскиса, в условиях, когда в полиции самоуправления Риги не хватает 10% кадров и в Госполиции ситуация с человеческими ресурсами не самая лучшая, для контроля за соблюдением дополнительных ограничений может просто не хватить людей.

Кроме того, вводя ограничения в Риге, следует помнить о ситуации в Валке и Валге, где люди готовы пересекать границу для покупки алкоголя.

Также в городе есть кафе, рестораны и бары, которые могут выдвинуть претензии в связи с несоразмерностью запрета на продажу алкоголя в городе.

Как всегда во время подобных мероприятий, полиция планирует дополнительные рейды в магазинах, кафе и барах, чтобы контролировать соблюдение запрета на продажу алкоголя и табака несовершеннолетним.

Руководитель группы оперативного руководства XII Праздника песни и танца школьной молодежи, бывший заместитель начальника Госполиции Артис Велшс оценивает предложение о запрете на продажу алкоголя во время праздника как эмоциональное, а не практическое.

Ясно, что медики хотели привлечь внимание к проблеме пьянства среди молодежи, однако Велшс не видит способов ввести данный запрет на практике.