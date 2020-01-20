Зловещий парацетамол и другие таблетки: как они меняют нашу личность

Выходит, что многие обычные лекарственные средства влияют не только на наш организм, но и на то, как работает наш мозг. Как это получается и почему об этом не предупреждают предостерегающими надписями на упаковках?

"Пациенту No 5" было далеко за 50, когда обращение к врачу изменило его жизнь.

У него был диабет, и он дал согласие на участие в исследовании, авторы которого хотели понять, помогут ли ему статины - лекарство, понижающее уровень холестерина.

Поначалу все шло нормально. Но вскоре после начала приема препарата его жена стала замечать зловещие перемены.

Ранее вполне здравомыслящий человек, он стал испытывать приступы гнева, и, непонятно почему, начал агрессивно вести себя за рулем.

Однажды он даже заявил членам своей семьи, чтобы они держались от него подальше, если не хотят попасть в больницу.

Опасаясь, что случится что-нибудь страшное, "пациент No 5 " прекратил садиться за руль. Но и его поведение в машине в качестве пассажира было таково, что его жена часто вынуждена была на полпути поворачивать обратно.

В таких случаях она сажала его одного перед телевизором, чтобы он успокоился. И она начала уже опасаться за собственную безопасность.

А потом однажды "пациента No 5" осенило. "До него вдруг дошло: так ведь все эти проблемы начались после того, как я приступил к участию в исследовании", - рассказывает Беатрис Голом, руководящая коллективом ученых в Калифорнийском университете (Сан-Диего).

Встревоженные, муж и жена обратились за разъяснениями к организаторам исследования. "Те повели себя очень враждебно. Они заявили, что это не может быть связано с приемом лекарства, и мужчине следует продолжать его прием и оставаться одним из участников исследования", - говорит Голом.

К добру ли, к худу ли, но к тому времени характер пациента уже настолько изменился в сторону сварливости, что он просто проигнорировал эти советы врачей. Спустя две недели его старая личность вернулась к нему.

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Но другим не так повезло. На протяжении лет Голом собирает рассказы пациентов со всех Соединенных Штатов - о распавшихся браках, разрушенных карьерах, об удивительно большом числе мужчин, которые были на грани того, чтобы убить собственную жену.