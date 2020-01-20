Литва планирует увековечить память о Балтийском пути

По словам вице-министра транспорта Литвы Владислава Кондратовича, увековечить таким образом память о Балтийском пути предложила парламентская комиссия по боям за свободу и государственной исторической памяти, а министерство одобряет эту идею.

"Мы хотим увековечить это событие, и те участки дорог, на которых более 30 лет назад выстроились люди, назвать Балтийским путем", - сказал Кондратович.

Аналогичное предложение об увековечивании Балтийского пути будет сделано также Латвии и Эстонии.

"Через ассоциацию дорожников балтийских стран, в которую входят и Латвия, и Эстония, мы предложим присоединиться к этой инициативе и подобным образом увековечить память о Балтийском пути в своей стране", - сказал Кондратович.

В Литве название Балтийского пути предлагается дать автостраде от Вильнюса по Паневежиса, а также участку дороги Паневежис-Пасвалис-Рига до латвийской границы.

Акция "Балтийский путь" состоялась 23 августа 1989 года по случаю 50-летия со дня подписания Советским Союзом и нацистской Германией в 1939 году пакта, приведшего к оккупации стран Балтии.

Более 30 лет назад два миллиона литовцев, латышей и эстонцев объединились, чтобы выразить своё желание стать независимыми от Советского Союза. Балтийский путь стал символом ненасильственного сопротивления.