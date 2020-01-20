Пн, 20.01.2020
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Рижская дума объявила конкурсы на должности директоров трех департаментов

Рижская дума

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Рижская дума объявила конкурсы на должности директоров трех департаментов - департамента финансов, департамента образования, культуры и спорта и департамента развития города.

В настоящее время департаментами руководят и.о. директоров. И. о директора департамента образования, культуры и спорта является Ивар Баламовский, развития города - Илзе Пурмале, финансов - Улдис Ракстиньш.

Зарплата руководителей департаментов составляет 2441 евро до уплаты налогов. Заявки на конкурсы принимаются до 3 февраля.

Должность директора финансового департамента в Рижской думе вакантна с ноября 2019 года, департамента образования - с марта 2019 года, департамента развития города - с 2015 года.

Как заявил председатель Рижской думы Олег Буров, конкурсы объявлены, чтобы обеспечить прозрачную и объективную процедуру отбора кандидатов на должности руководителей департаментов.

"Я призываю профессионалов этих отраслей принять участие в конкурсах. Потенциал человеческих ресурсов в этих департаментах нужно укреплять, нам нужны опытные специалисты с хорошей репутацией и прежними достижениями. Надеюсь, что нам удастся привлечь действительно хороших профессионалов", - сказал мэр.

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