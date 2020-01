Все, что здесь происходит, оставляет сюрреалистические ощущения. Даже сообщение, которое мне на телефон приходит от начальника пограничной охраны: - Tomorrow you can cross the border (завтра ты можешь пересечь границу). - Именно так лаконично, ни слова больше.

Это сообщение, которого я давно ждал, но это не официальный документ, который я мог бы предоставить пограничникам. Я все еще пытаюсь попросить выслать мне письмо на электронную почту, но следующий ответ так же лаконичен: - You need nothing, just go to the border. (Тебе ничего не нужно, просто отправляйся на границу.)