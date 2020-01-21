Иммиграция в Британию: Борис Джонсон обещает, что условия будут равными для всех

В рамках этой системы ко всем людям будут относиться одинаково, откуда бы они не приехали, сказал он.

В соответствии с планом Джонсона, одобренным парламентом в декабре прошлого года, Британия должна официально покинуть Евросоюз 31 января.

Сегодня граждане стран Евросоюза пользуются привилегией жить и работать в Соединенном Королевстве без визы, в то время как граждане остальных стран для этого должны соответствовать ряду обязательных критериев, включая знание английского, наличие компании-спонсора и уровень заработной платы.

Кроме того, британская компания, как правило, не может предложить работу жителю неевропейской страны, не рассмотрев вначале заявки от претендентов из стран Евросоюза.

Однако после брексита это может измениться, и на смену нынешней системе придет новая, схожая с той, что принята, например, в Австралии. Она будет применяться ко всем трудовым мигрантам независимо от страны происхождения.

Согласно этой системе, соискателю рабочей визы будут присваиваться баллы за определенные профессиональные или персональные качества, например, уровень образования, специальность и так далее.

Ранее Джонсон говорил о полном переходе на новую балльную систему к январю 2021 года.

"Решив, что люди важнее паспортов, мы сможем привлечь лучшие кадры со всего мира, где бы эти люди ни жили". - добавил Джонсон.

Анализ: миграция по навыкам

Доминик Кассиани, обозреватель Би-би-си по британским делам

Все основные партии в целом поддерживают переход на миграционную систему, учитывающую, в первую очередь, навыки потенциальных мигрантов.

Вопрос здесь в том, захочет ли правительство как-то контролировать миграцию, придумав механизм ограничения.

Реальной позиции правительства по этом вопросу мы пока не знаем, но узнаем всего через 11 месяцев.

В течение нескольких недель главная консультационная структура правительства должна предоставить ему ответы на эти вопросы.

Только тогда мы поймем, какого курса будет придерживаться премьер.

Как следует из отчета Бюро национальной статистики за ноябрь прошлого года, миграция в Британию из стран Евросоюза в последние четыре года стабильно уменьшалась, а приток мигрантов из третьих стран рос с 2013 года.

В Австралии, которую часто приводят в пример британские политики и комментаторы, разрешение на работу в стране имеют больше шансов получить представители востребованных профессий. Однако это не единственный фактор - учитывается также возраст, образование соискателя и уровень знания английского.