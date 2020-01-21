Китай подтвердил способность нового коронавируса передаваться от человека к человеку

Исследователи сделали такой вывод, потому что заражение вирусом было зарегистрировано у двух человек в провинции Гуандун. Они не посещали Ухань, однако там были их родственники. Помимо этого, властям Китая известно о 14 заболевших врачах, которые контактировали с больными. Всего новым коронавирусом было заражено более 200 человек — в Китае, Японии, Южной Корее и Таиланде.