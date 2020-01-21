Китай подтвердил способность нового коронавируса передаваться от человека к человеку

Госкомитет по здравоохранению Китая подтвердил, что новый тип коронавируса, который вызвал вспышку неизвестной пневмонии в городе Ухань (Китай), может передаваться от человека к человеку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу экспертной комиссии ведомства.
Исследователи сделали такой вывод, потому что заражение вирусом было зарегистрировано у двух человек в провинции Гуандун. Они не посещали Ухань, однако там были их родственники. Помимо этого, властям Китая известно о 14 заболевших врачах, которые контактировали с больными. Всего новым коронавирусом было заражено более 200 человек — в Китае, Японии, Южной Корее и Таиланде.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус созвал заседание комитета по чрезвычайной ситуации, чтобы обозначить - вспышка коронавируса является ли чрезвычайной ситуацией международного значения. Заседание назначено на 22 января. Комитету также нужно разработать рекомендации по борьбе с новым вирусом.
В конце 2019 года в китайском городе Ухань возникла вспышка неизвестной пневмонии. Ученые выявили, что она была вызвана новым типом коронавируса — эксперты дали ему рабочее обозначение 219-nCoV. Как сообщается, от вируса погибли три человека.