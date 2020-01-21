В феврале появится приложение для школьников, которых обижают

Посредством приложения школьники смогут сообщить, если их обижают и получить помощь сертифицированного психолога, больше узнать о моббинге (вид психологической травли) и том, как его прекратить. Анджане отмечает, что нужно искать эффективное решение проблемы, которая в буквальном смысле, стала эпидемией. По ее мнению, над устранением этой проблемы должны работать все - школьники, учителя, родители и общество в целом.

Моббинг - эмоциональная травля или физическое насилие среди школьников было всегда, но о последствиях до сих пор говорили мало. "Статистика пугающая, поэтому вместе с психотерапевтом мы собрали практические советы, которые могут пригодиться каждому. И тем, кто обижает, и тем, кто становится жертвой", - говорит соавтор проекта #Neklusē. Статистика показывает, что жертвой моббинга становится один из трех детей и подростков.

Согласно исследованию OECD, проведенному в 2018 году, Латвия - лидер по распространенности насилия и взаимного высмеивания среди школьников.

Если кто-то из одноклассников регулярно травит других детей,